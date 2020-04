Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Dreijähriges Kind bei Auffahrunfall leicht verletzt

In Neuenstadt am Kocher, der Anschlusstelle zur A81 fuhr ein 29-Jähriger am Freitagabend mit seinem Opel auf einen VW Golf auf. Der 49-Jährige Golf-Fahrer wollte gegen 21 Uhr auf die A81 in Richtung Suttgart auffahren, als er verkehrsbedingt halten musste. Der Opel-Fahrer bemerkte den haltenden VW wohl zu spät und stieß mit der Front seines Opels gegen dessen Heck. Der VW-Lenker und dessen dreijähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kupferzell: Radfahrer nach Unfall mit Motorradfahrer leichtverletzt

Am Sonntagnachmittag verletzte sich auf der Kreisstraße zwischen Feßbach und Kubach ein 57-jähriger Fahrrad-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit dem Motorad eines 23-Jährigen. Gegen 16.30 Uhr wollte der Honda-Fahrer auf der Strecke nach Kubach drei Radler überholen. Während des Überholvorgangs des Motoradfahrers, bog einer der Radfahrer, ein 57-jähriger Mann, nach links ab. Die Zweiräder kollidierten, der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Krautheim: Motorradfahrer stürzt Abhang hinunter

Am Samstagnachmittag ist ein 26-Jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße in Richtung Horrenbach von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang heruntergestürzt. Der junge Mann kam mit seiner BMW aus bislang unbekannter Ursache auf der Strecke zwischen Krautheim und Horrenbach nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte einen etwa vier Meter hohen Hang herunter. Die Feuerwehr musste den Mann aus seiner Lage retten. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.

Neuenstein: Spiegelstreifer - Zeugen gesucht

Zu einem Spiegelstreifer kam es am Freitagmittag in Neuenstein zwischen einem 69-jährigen Citroen-Fahrer und einem unbekannten Fahrzeug. Der Mann befuhr mit seinem Citroen gegen 14.30 Uhr die Bahnhofstraße, als ihm auf seinem Fahrtstreifen ein Fahrzeug, vermutlich eine schwarze A-Klasse, entgegenkam. Trotz einer Bremsung des 69-Jährigen streifen sich die Spiegel der Autos. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernt sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Öhringen bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug geben könnten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

