Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - B10

Verstoß gegen das Nachtfahrverbot

Bild-Infos

Download

Birkweiler (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020 gegen 23:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger polnischer LKW-Fahrer die B10 aus Landau kommend in Richtung Pirmasens. In Höhe der Anschlussstelle Birkweiler wurde er mit seinem Lkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Genehmigung zur Nutzung der B10, trotz Nachtfahrverbot, hatte er nicht. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Verkehrssünder setzte daraufhin seine Fahrt zurück in Richtung A65 fort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Pilger, PK



Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell