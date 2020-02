Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angepöbelt und geschlagen

Albersweiler (ots)

Angepöbelt, geschlagen und leicht verletzt, wurde am Samstagmittag gegen 14:45 Uhr ein 17 Jahre alter Passant am Alberweilerer Bahnhof. Der junge Mann wurde von einer bislang unbekannten männlichen Person zunächst angesprochen und später angepöbelt und provoziert. In einem anschließenden Gespräch wurde dem Geschädigten durch den unbekannten Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, blonde - kurz gestylte Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose und eine blau/weiße Weste. Beim Täter hielt sich eine andere männliche Person auf, die sich allerdings aus der Situation herausgehalten hat. Dieser wird als 20-25 Jahre alter Mann beschrieben, ca. 190 cm groß, etwas kräftiger, dunkelblonde Haare zum Dutt zusammengebunden. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, die den Tathergang beobachten konnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer: 06341 / 287-0 oder unter der E-Mailadresse: pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Westring 23+25

76829 Landau

Tel. 06341 / 287-0, pilandau@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell