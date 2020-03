Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Auf der Emder Straße (Bundesstraße 72) in Aurich hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 20 Jahre alte Fußgängerin lief nach ersten Erkenntnissen gegen 7.15 Uhr in Höhe Extumer Gaste unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einer 18 Jahre alten Skoda-Fahrerin erfasst, die in Richtung Aurich unterwegs war. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

