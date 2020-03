Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht

Ein blauer Dacia Duster wurde am Mittwoch in Friedeburg beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr an der Friedeburger Hauptstraße auf einem Parkstreifen. Der unbekannte Verursacher stieß gegen den Dacia und fuhr davon. Er verursachte einen Schaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

