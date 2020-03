Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstähle aus Autos; Aurich - Fußgängerin von Auto erfasst; Aurich - Brücke nach Unfall gesperrt; Südbrookmerland - Berauscht gefahren; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Geschädigter gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstähle aus Autos

In der Nacht zu Montag sind in Aurich, Ortsteil Walle, aus mehreren Autos Wertgegenstände gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter öffneten nach bisherigem Erkenntnisstand mehrere Autos, die unverschlossen in den Straßen Wallster Postweg, Lüttje Leegde und Tammeland standen. Sie entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Möglicherweise stahlen die Täter in dem Zeitraum auch ein Fahrrad, das im Wallster Postweg stand. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fußgängerin von Auto erfasst

Auf der Emder Straße (Bundesstraße 72) in Aurich hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 20 Jahre alte Fußgängerin lief nach ersten Erkenntnissen gegen 7.15 Uhr in Höhe Extumer Gaste unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einer 18 Jahre alten Skoda-Fahrerin erfasst, die in Richtung Moordorf unterwegs war. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Aurich - Brücke nach Unfall gesperrt

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Aurich im Westgaster Weg gegen ein Brückengeländer geprallt. Der 30 Jahre alte Mann fuhr gegen 8.40 Uhr mit seinem Opel auf dem Westgaster Weg in Richtung Grüner Weg. An der ersten Brücke fuhr er gegen das dortige Brückenelement. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von mehr als 2 Promille fest. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Brücke wurde stark beschädigt und bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Südbrookmerland - Berauscht gefahren

Der Fahrer eines VW war am Mittwoch in Südbrookmerland unter Drogeneinfluss unterwegs. Die Polizei hielt den 19-Jährigen am Nachmittag auf der Neuen Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Dem Heranwachsenden wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht

Ein schwarzer VW Bulli ist am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 14.40 Uhr auf einem Parkplatz in Aurich beschädigt worden. Der Wagen stand zur Tatzeit rückwärts in einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Straße Am Schulzentrum. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den VW Bulli vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Möglicherweise fuhr er einen dunklen VW. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines Autos, das am Donnerstag in der Lambertistraße in Aurich beschädigt wurde. Gegen 11.10 Uhr hatte ein Mercedes-Fahrer den Wagen beim Ausparken auf dem Parkplatz der AOK hinten links touchiert. Zwischen 11.10 Uhr und 11.20 Uhr verließ der Fahrer des beschädigten Autos die Örtlichkeit. Vermutlich hatte er den Schaden nicht bemerkt. Hinweise auf den Geschädigten nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell