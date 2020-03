Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen; Aurich - Auto auf Parkplatz angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Ein schwarzes Pedelec der Marke Define ist in der Nacht zu Dienstag in Aurich gestohlen worden. Das Fahrrad stand auf einem Grundstück im Dimmtweg. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 22.30 Uhr und Dienstag, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto auf Parkplatz angefahren

Ein orangefarbener VW Golf ist am Dienstag in Aurich beschädigt worden. Auf einem Parkplatz im Hammerkeweg stieß ein unbekannter Autofahrer zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr gegen den dort abgestellten Wagen. Der VW Golf wurde an der Heckschürze beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04941 606215.

