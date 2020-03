Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Die Fahrerin eines VW Golf ist am Donnerstag in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Sie war gegen 13 Uhr auf der Kirchdorfer Straße unterwegs, als sie mit ihrem Auto in Höhe Ludwigsdorf alleinbeteiligt von der Straße auf den Grünstreifen geriet. Die VW-Fahrerin überschlug sich und landete in einem Graben. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell