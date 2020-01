Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein-Dieseldiebstahl/Zeugen gesucht

Emmerich-Klein-Netterden (ots)

Zwischen Freitag, (3.Januar.2020) 09:30 Uhr und Samstag (4.Januar 2020) 11:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter circa 120 Liter Diesel aus einem an der Max-Planck-Straße geparktem LKW. Der Kraftstoff wurde von den Tätern vermutlich direkt in den Tank eines anderen Fahrzeuges gepumpt. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cp)

