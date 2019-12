Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ein berauschter Fahrer eines Lieferservice missachtet rote Ampel

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.12.2019 gegen 20:00 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Exterstraße in Neustadt ein 19-jähriger Essenslieferant auf, welcher mit seinem PKW das rote Signal einer Ampel missachtete. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle zur Ahndung des Verstoßes wurde festgestellt, dass der Mann aus Neustadt bei der Fahrt offensichtlich unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Der junge Mann zeigte deutliche Hinweise die für einen Drogenkonsum sprechen. Dies bestätigte ein positiver Drogenschnelltest. Dem afghanischen Staatsbürger wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mitteln wurde erfasst und dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, PK



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell