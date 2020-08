Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Saarburg (ots)

Am 05.08.2020, zwischen 8:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in der Straße "Kruterberg" zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten schwarzen Audi A4. Der Tatort befindet sich kurz hinter dem Ortsausgang Saarburg in Richtung Stadtteil Krutweiler. Der geschädigte Pkw war auf einem der rechtsseitig markierten Stellplätze abgestellt.

Bislang unbekannte Täter haben mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Schlüssel, die komplette Beifahrerseite verkratzt.

Zeugen, welche Hinweise zu Tat und / oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06581/ 9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

