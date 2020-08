POL-PDTR: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Polizeidirektion Trier

Am Dienstag, dem 04.08.2020, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der L 135 zwischen Nittel und dem Ortsteil Windhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer fuhr von Nittel die Steigungsstrecke in Richtung Windhof, als vor ihm von rechts her der Pkw-Fahrer von einem Platz neben der Fahrbahn nach links in diese einbog. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Er stürzte und wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber der Luxembourg Air Rescue mit Notarzt, Das DRK, die Straßenmeisterei sowie die Polizei aus Saarburg. Eine Straßensperrung war nicht erforderlich.

