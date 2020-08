Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Autoscheibe eingeschlagen

Osburg (ots)

Am Mittwoch dem 05.08.2020 zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr kam es in Osburg an einem in der der Jakob-von-Osburg-Straße geparkten Auto zu einer Sachbeschädigung. An dem Cabriolet wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Hinweise auf einen möglichen Täter konnten bisher nicht erlangt werden. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 600,- Euro. Hinweise zu der Straftat werden an die Polizeiinspektion in Hermeskeil unter der Tel. 06503-9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de erbeten.

