Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparktes Fahrzeug beschädigt

55765 Birkenfeld, Saarstraße 64 (ots)

In dem Zeitraum vom 04.08.2020, ca. 14:00 Uhr und 05.08.2020, ca. 09:00 Uhr ereignete sich in der Saarstraße in Birkenfeld, Höhe Hausnummer 64 ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand parkender PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Spurenlage wurden die Beschädigungen vermutlich durch einen LKW verursacht, welcher den PKW aufgrund unzureichendem Sicherheitsabstand gestreift hatte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne den Verkehrsunfall zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- EUR Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld.

