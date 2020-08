Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Munitionsfund bei Bauarbeiten

Kirf (ots)

Anlässlich von Bauarbeiten in der Kirchstraße in Kirf wurde am Montag, dem 03.08.2020, gegen 10:30 Uhr, in einer Tiefe von 3-4 Metern unter der Erdoberfläche durch einen Bagger ein Artilleriegeschoss aus dem zweiten Weltkrieg freigelegt. Das Geschoss hatte eine Länge von ca. 80 cm und war ca. 20 cm dick. Das Geschoss wurde zunächst durch Beamte der Polizeiinspektion Saarburg gesichert, die Bauarbeiten wurden vorübergehend eingestellt. Gegen 13:00 Uhr erfolgte die Übernahme und der fachgerechte Abtransport durch den Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz. Für die Einwohner der Ortsgemeinde Kirf bestand in keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr.

