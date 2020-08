Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Leiwen (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 02.08.2020, gg. 03:30 Uhr, wurde ein in der Poststraße in Leiwen, am Fahrbahnrand parkender grauer PKW Mitsubishi, von einem weißen PKW, der rückwärts von dem Parkplatz gegenüber dem Club Monopol ausparkte, beschädigt. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des weißen PKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern. Möglicherweise befanden sich Gäste aus dem Club Monopol auf der Straße, die den Verkehrsunfall beobachten konnten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0

