Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkoholisierter Fahrzeugführer

Fischbach (ots)

Am frühen Sonntagmittag konnte in Fischbach ein 67-jähriger Fahrzeugführer in einem grauen Citroen kontrolliert werden. Der Fahrer war merklich alkoholisiert, weshalb er zur Dienststelle verbracht wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille, woraufhin dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde und sein Führerschein sichergestellt wurde. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

