POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In der Nacht zum Sonntag wird der Polizei in Frankenthal eine Sachbeschädigung und eine Schlägerei zwischen mehreren Personen an einer Bushaltestelle in der Benderstraße in Frankenthal gemeldet.

Durch die Polizeibeamten vor Ort soll die Identität von zwei mutmaßlich Beteiligten festgestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 14-Jährigen und einen 16-Jährigen aus Ludwigshafen. Der 14-Jährige ist aggressiv und alkoholisiert und soll deshalb gefesselt werden. Dabei kommt es durch den 14-Jährigen und seinen 16-Jährigen Bruder zu Widerstandshandlungen gegen die polizeilichen Maßnahmen. Beide werden vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Gegen die beide Jugendliche werden Strafverfahren, u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

