Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Völlig ungesicherte Ladungen auf LKW und dessen Anhänger; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Birkenfeld (ots)

Am Montag, dem 03.08.2020, gegen 13:30 Uhr, wurde durch Polizeibeamte der PI Birkenfeld ein LKW mit Anhänger in der Hochwaldstraße in Birkenfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Gespann war aufgefallen, da sowohl die Ladung auf dem Zugfahrzeug, als auch ein Mini-Bagger auf dem Anhänger, völlig ungesichert waren. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der 36-jährige spanische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diese Kombination war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell