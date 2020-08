Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl und Sachbeschädigung an Bewässerungssystem in Wiltingen

Wiltingen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 26.07.2020, 14.00 h bis Montag, 27.07.2020, 16.00 h wurde auf einem Wiesengrundstück "Auf Kohnert" in Wiltingen ein zur Bewässerung eingesetztes Weinfass beschädigt und die innenliegende Tauchpumpe sowie zwei Messingkappen von unbekannten Tätern entwendet. Durch die Sachbeschädigungen am Weintank wurde dieser unbrauchbar.

Die Polizei bittet Zeugen sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel.: 06581 91550 mitzuteilen.

