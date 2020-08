Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand am Waldrand

Morbach OT Haag (ots)

Am 04.08.2020 gegen 08:20 Uhr wurde im Waldgebiet zwischen Haag und Horath eine kleine Brandstelle am Waldrand, Nähe K 80, festgestellt. Da die Brandstelle ebenfalls in der Nähe eines Windrades lag, konnte die Rauchentwicklung durch einen Mitarbeiter der Wartungsfirma festgestellt werden. Dieser konnte eine glimmende Stelle von ca. 60 cm Durchmesser vorfinden und diese selbstständig austreten. Die Brandursache ist bislang nicht eindeutig geklärt, könnte aber durch eine weggeworfene Zigarettenkippe entstanden sein.

