Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Weiden) Vandalismus im Dorf (21.03.2020)

Dornhan-Weiden (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen, die in der Nacht zum Samstag im Zeitraum von 01.00 bis 02.00 Uhr in der Straße "Im Dorf", in der Sulzer Straße und in der Gotenstraße begangen wurden.

Unbekannte Täter zerstachen hierbei an insgesamt 10 Pkw die Fahrzeugreifen. An zwei Gebäuden wurden Fensterverglasungen und Rollläden beschädigt. In der Gotenstraße betraten die Tatverdächtigen eine Garage und einen Schuppen und richten Sachschaden an einem Pkw, einem Rasenmäher und weiterem Inventar an. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell