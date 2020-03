Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim - Tuttlingen-Eßlingen - Wurmlingen - B 523) Gefährdung des Straßenverkehrs durch Überholen (21.03.2020

Talheim - Tuttlingen / B523 (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Überholmanövern des Lenkers eines weiß lackierten Opel Kombi, der am Samstagnachmittag die Bundesstraße 523 aus Richtung Talheim in Fahrtrichtung Tuttlingen befuhr und hierbei durch mehrere gefährliche Überholmanöver auffiel.

Zwischen Talheim und Eßlingen überholte der Lenker des Opels eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne. Wegen Gegenverkehrs scherte er in die Fahrzeugkolonne ein. Der Lenker eines entgegenkommenden Skoda Yeti war gezwungen, seinen Pkw bis zum Stillstand abzubremsen, um die entstandene Gefahrensituation zu entschärfen. An der Abzweigung zur Kreisstraße 5944 Richtung Eßlingen / Möhringen überholte der Lenker erneut und überfuhr hierbei die Abbiegespur des Gegenverkehrs. Schließlich gefährdete er im Bereich der Einmündung der Talheimer Straße in die Bundesstraße bei Wurmlingen den entgegenkommenden Lenker eines Volkswagen Beetle, der ebenfalls stark abbremsen musste, um dem rücksichtslosen Opelfahrer ein Einscheren zu ermöglichen.

Personen, die der Polizei Hinweise auf dieses Verkehrsverhalten geben können oder selbst behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell