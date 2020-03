Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Gewerbebetrieb (21.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in Gewerbebetrieb, der sich im Industriegebiet Nord an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße / Max-Eyth-Straße befindet. Der Einbruch wurde in der Nacht zum heutigen Sonntag gegen 23.45 Uhr begangen.

Unbekannte Täter stiegen zur Tatzeit auf das Dach des Gebäudes und öffneten dort gewaltsam ein Oberlicht. Von dort aus beabsichtigten sie in die Firmenräume einzusteigen. Sie lösten bei ihrem Tun eine Alarmanlage aus und flüchteten. Eine längere Leiter ließen sie am Tatort zurück

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige mit oder ohne Leiter, möglicherweise benutzte Fahrzeuge oder das Fehlen einer Leiter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

