Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Westerende-Kirchloog - Zigarettenautomat aufgebrochen; Moordorf - Schaufenster beschädigt; Aurich/Pfalzdorf - Motorradfahrerin verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow/Westerende-Kirchloog - Zigarettenautomat aufgebrochen

In Westerende-Kirchloog in der Gemeinde Ihlow wurde am Wochenende ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Unbekannte öffneten zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, gewaltsam den Automaten in der Straße Im Tuppens. Sie entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Schaufenster beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Moordorf. Zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, beschädigten Unbekannte das Schaufenster eines Geschäfts in der Ekelser Straße. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Pfalzdorf - Motorradfahrerin verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 56 Jahre alte Frau fuhr gegen 11.40 Uhr mit dem Motorrad auf der Pfalzdorfer Straße in Richtung Aurich. In einer Linkskurve in Höhe Spekendorfer Straße kam sie nach bisherigem Erkenntnisstand alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell