POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Donnerstag/Freitag, 18./19.06.2020

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:25 Uhr auf der Auricher Straße in Südbrookmerland, in Höhe des Schwarzen Weges, zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw. Nach ersten Angaben wurde hierbei jedoch keine Person verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein 91-jähriger Südbrookmerländer vor der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage haltende Pkw. Der ältere Herr fuhr somit auf den hinteren Pkw auf, welcher wiederum auf den davorstehenden Pkw aufgeschoben wurde. In den weiteren Pkw befanden sich je als Fahrzeugführer ein 48-jähriger Mann aus Südbrookmerland und eine 61-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen nahm sich zunächst den Unfallbeteiligten an, stellte jedoch keine Verletzungen fest. Die Pkw mussten aufgrund der Schäden von Abschleppunternehmen geborgen werden.

VU-Flucht Dreekamp

Im Lauf der 24. Kalenderwoche kam es am Dreekamp zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei wurde ein Gitterzaun am Dreekamp, nahe des dortigen E-Center, beschädigt. Wer Hinweise zum Unfallverusacher oder Unfallhergang geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Aurich.

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl zweier Fahrräder und eines E-Scooters

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Kreuzstraße in Aurich zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten aus dem Gartenbereich eines privaten Einfamilienhauses zwei verschlossen abgestellte Fahrräder und einen E-Scooter. Der E-Scooter war mit einem Versicherungskennzeichen versehen. Wem in dieser Nacht Besonderheiten aufgefallen sind oder wer sonst Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Aurich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Drogen gefunden

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der Heringstraße in Norden wurden Freitagnacht bei einem 25-Jährigen Fahrzeugführer aus Norden Drogen gefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

