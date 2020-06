Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor Haustürgeschäften

Aurich/Wittmund (ots)

Warnung vor Haustürgeschäften

In der vergangenen Woche warnte bereits die Polizeiinspektion Leer/Emden vor Dienstleistungsangeboten, die von mobilen Arbeiterkolonnen an der Haustür angeboten wurden. Eine Gruppe von mehreren Männern hatte in der Gemeinde Westoverledingen Dachreinigungsarbeiten angeboten. Die Personen sprachen ausschließlich fließend englisch. Auch nach mehrmaliger Ablehnung des Angebotes versuchten die Männer durch penetrantes und aggressives Auftreten Druck auf die Hausbesitzer auszuüben. Ein Anwohner wurde auf die Gruppe aufmerksam und forderte sie auf, das Grundstück seines Nachbarn zu verlassen. Daraufhin wurde er mehrfach von einem der Männer beleidigt. Das beherzte Eingreifen sorgte allerdings dafür, dass die Gruppe den Bereich verließ. Die zwischenzeitlich informierte Polizei überprüfte die Männer mit irischer und britischer Staatsangehörigkeit.

In der vergangenen Woche erhielt auch die Auricher Polizei einen Hinweis auf einen Transporter mit britischem Kennzeichen. Die Insassen klingelten an einer Haustür und boten den Bewohnern Arbeiten am Haus an. Dieses Angebot wurde von der Frau des Hinweisgebers abgelehnt. Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund empfiehlt die nachfolgenden Verhaltensweisen:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen. - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. - Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefon-Auskunft geben. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat. - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach. - Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten. - Seien Sie misstrauisch bei Personen, die Sie nicht bestellt haben und die Ihnen preisgünstige Tätigkeiten anbieten. Erkundigen Sie sich im Notfall bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell