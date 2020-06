Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - Kooperativ gezeigt

Rheinau, Linx (ots)

Nachdem Beamte des Polizeireviers Kehl am frühen Freitag in eine Gaststätte in der `Tullastraße` gerufen wurden, weil ein Mann dort gegen 2:30 Uhr offensichtlich alkoholisiert mit einem Messer hantierte und die Lokalität nicht verlassen wollte, zeigte sich der 26-Jährige den Beamten gegenüber durchaus kooperativ. Da es seitens des Mittzwanzigers nach bisherigen Erkenntnissen zu keiner Bedrohung gekommen ist, es sich bei dem mitgeführten Einhandmesser allerdings um einen verbotenen Gegenstand handelte, wurde dieses sichergestellt und dem jungen Mann ein Platzverweis erteilt. Sich den polizeilichen Maßnahmen fügend, trat der 26-Jährige seinen Nachhauseweg mit dem Taxi an. Ihn erwartet eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell