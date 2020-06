Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Betrunken auf Mofa

Offenburg (ots)

Während ihrer Streifenfahrt bemerkten Beamte des Polizeireviers Offenburg am späten Donnerstag einen 17-Jährigen, welcher sich am Schillerplatz nur mit Mühe auf seinem Mofa halten konnte. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem Jugendlichen einen Wert von nahezu zwei Promille. Das Mofa wurde am Schillerplatz abgestellt und der Jugendliche, nach Erhebung einer Blutprobe, mitsamt Fahrzeugschlüssel seiner Mutter übergeben. Dem trunkenen Mofafahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

