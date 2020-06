Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde nach zwei Hinweisen hinsichtlich einer randalierenden Person ein alkoholisierter 20-Jähriger am Bahnhof in Gewahrsam genommen. Der Heranwachsende soll laut Schilderung der Zeugen kurz nach 3 Uhr gegen Absperrungen und Müllsäcke getreten haben. In der Hauptstraße am Bahnhof trafen die gerufenen Beamten auf den mutmaßlichen Störenfried. Er schlug weiterhin gegen Gegenstände, schrie herum und rannte mehrfach über die Straße. Da der Mann nicht zu beruhigen und ein Gespräch mit ihm nicht möglich war, nahmen ihn die Beamten kurzerhand in Gewahrsam. Möglicherweise hat der festgestellte Alkoholwert von über einem Promille zu dem ausufernden Verhalten des 20-Jährigen beigetragen. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

