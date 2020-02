Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Rollerfahrer mit über drei Promille unterwegs

Bruchsal (ots)

Beamte des Polizeireviers Bruchsal haben am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Bruchsaler Friedenstraße den Fahrer eines sogenannten Mofa-Rollers (25 km/h) kontrolliert und laut Vortest einen Alkoholwert von gut drei Promille ermittelt. Dem aus Polen stammenden 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und seine polnische Fahrerlaubnis wurde einbehalten. Neben einer entsprechenden Meldung an die Führerscheinstelle erwartet ihn nun noch eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell