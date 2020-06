Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Pedelec aus Keller entwendet

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr und Donnerstag, 17.45 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Murgtalstraße. Im Haus begab sich der Eindringling zum dortigen Kellerbereich, brach ein mit Vorhängeschloss gesichertes Kellerabteil auf und entwendete daraus ein schwarzes Pedelec mit etwas silber der Marke Specialized, Modell Levo. Ein Vorhängeschloss der Marke Twinny hat der Dieb ebenfalls mitgehen lassen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell