Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fahrtkartenentwerter zerstört Zwei Tatverdächtige geflüchtet - Zeugen gesucht

Zorneding (Lkr. Ebersberg) (ots)

Samstagnacht (7. März) sollen mehrere Jugendliche einen Fahrkartenentwerter am S-Bahnhaltepunkt Zorneding zerstört haben. Polizeibeamte konnten einen Jugendlichen feststellen. Dieser hatte Teile des Entwerters bei sich. Er wurde angezeigt und nach Hause gefahren.

Samstagnacht, gegen 23:00 Uhr, meldete eine Augenzeugin über den Polizeinotruf, dass mehrere Jugendlich am S-Bahnhaltepunkt Zorneding einen Fahrkartenautomaten beschädigt haben. Eine Streife der Landespolizei, die zuerst vor Ort war, konnte im Bahnhofsumfeld drei junge Männer feststellen. Zwei der Gruppe konnten bei der Identitätsfeststellung unerkannt flüchten. Bei dem Dritten handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen aus Zorneding. Dieser hatte bei der Kontrolle noch Teile eines Fahrkartenentwerters in der Hand. Sie wurden, ebenso wie das Handy des jungen Mannes, sichergestellt. Beamte der Bundespolizei übernahmen den Sachverhalt zuständigkeitshalber vor Ort. Eine Nachschau am Haltepunkt zeigte, dass "nur" der Fahrkartenentwerter zerstört war; die Fahrkartenautomaten funktionierten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige, der einen leicht alkoholisierten Eindruck machte, nach Hause gebracht und der Mutter übergeben. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt.

Die Bundespolizei bittet Zeugen oder Personen, die Sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 089/515550-111 zu melden.

