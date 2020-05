Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 13.000 Euro Sachschaden nach Unfall durch Wendemanöver

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil ein 26-jähriger Autofahrer am Freitag kurz nach 19 Uhr auf der Westtangente mit seinem Audi wendete, kam es zum Unfall. Der 26-Jährige war in Richtung Weinheim unterwegs und wendete nach der Kreuzung Viernheimer Straße an einer Fahrbahnverengung. Dies hatte zur Folge, dass ein nachfolgender 30-jähriger Fahrer eines BMW nicht mehr ausweichen konnte und es zur Kollision kam. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

