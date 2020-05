Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Mit gestohlenem Roller vor Polizeikontrolle geflüchtet - 15-jähriger Fahrer und 13-jährige Mitfahrerin festgenommen

Mannheim (ots)

Weil der Fahrer und seine Sozia am Freitag gegen 12.50 Uhr in der Birkenauer Straße ohne Helm auf einem schwarzen Roller unterwegs waren, sollten sie von einer Polizeistreife angehalten werden. Der Fahrer flüchtete daraufhin über den alten Postweg und bog hinter dem Friedhof in einen Feldweg ein. Dabei kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße auf einen Acker ab und stürzte. Der 15-jährige Fahrer und seine 13-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt und wurden vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war der Roller kurzgeschlossen worden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich des Dornheimer Ring entwendet wurde. Die weiteren Ermittlungen hat das Haus des Jugendrechts übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell