POL-MA: Mannheim-Neckarau: 79-jährige Frau fährt durch halb geöffnetes Garagentor gegen Wand - schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Mannheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfall trat eine 79-jährige Autofahrerin am Freitag um 15.40 Uhr in der Alberichstraße auf das Gas- anstatt das Bremspedal. Die hatte zur Folge, dass sie durch ein halb geöffnetes Garagentor gegen die dahinterliegende Garagenwand fuhr und sich dabei schwer verletzte. Nach der Erstversorgung durch einen Nachbarn wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden.

