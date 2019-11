Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Raubüberfall am Heinz-Rühmann-Platz abgebrochen - Schüler wehrt sich gegen gleichaltrigen Angreifer

Herne (ots)

Am Wanne-Eickeler Hauptbahnhof kam es in den Nachmittagsstunden des gestrigen 11. November zu einem Überfall auf einen Schüler (15).

Gegen 15.20 Uhr an diesem Montag war der junge Herner auf dem Weg zur Bushaltestelle am Heinz-Rühmann-Platz. Hier wurde er von einem gleichaltrigen Jugendlichen zunächst angesprochen, dann am Arm gegriffen und über eine Treppe in ein Buschwerk gezogen.

Hier forderte der Kriminelle die Herausgabe von Bargeld und griff in die Jackentasche des 15-Jährigen. Wenig später schlug der Täter dem Herner mehrfach ins Gesicht.

Als das Opfer sich wehrte und wegrennen konnte, brach der Räuber - ohne Beute erlangt zu haben - den Überfall ab.

Der tatverdächtige Jugendliche, augenscheinlich nicht deutscher Abstammung, ist ca. 15 bis 16 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und trug gelbe Winterschuhe mit weißem Fellbesatz, eine blaue Jeanshose, ein Cappy sowie eine rote Jacke, dessen Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte.

Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8505 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

