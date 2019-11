Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Geld aus Café erbeutet - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Einbruch in ein Café in der Herner Fußgängerzone gekommen. Die Täter entkamen mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigem Ermittlungstand beschädigten Unbekannte zwischen dem 9. November (18 Uhr) und 10. November (11.15 Uhr) die Eingangstür des Cafés an der Bahnhofstraße 19 und drangen in die Räumlichkeiten ein. Aus der Kasse entwendeten die Kriminellen Münzgeld und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Tat machen?

Hinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

