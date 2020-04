Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße/Rasenmäher gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Dülmener Straße in Seppenrade in eine Werkstatt eingebrochen. Zwischen Dienstag (16 Uhr) und Mittwoch (8 Uhr) machten sich die Täter an einer Holztür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten Werkzeuge, einen Rasenmäher, einen Hochdruckreiniger und einen Akkubläser. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell