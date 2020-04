Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Stadtgebiet/Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In Olfen haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. An der Lindenstraße schlugen Täter die Scheibe eines Transporters ein und stahlen Werkzeug. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen.

Durch das Aufbrechen eines Sprinters an der Straße "Ächterheide" gelangten Unbekannte an Maschinen. Hier brachen die Täter zwischen Dienstag (16.10 Uhr) und Mittwoch (6.50 Uhr) ein Schloss am Fahrzeug auf.

Auch bei zwei an der Straße "Im Selken" abgestellten Sprintern entwendeten Täter Werkzeuge. Sie brachen zwischen Dienstag (14.30 Uhr) und Mittwoch (8.25 Uhr) jeweils ein Schloss auf.

Die Polizei in Lüdinghausen geht von einem Zusammenhang aus. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

