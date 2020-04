Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhof/Einbruch in Kiosk

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben bei einem Einbruch in den Kiosk des Dülmener Bahnhofs Zigaretten gestohlen. In der Nacht auf Mittwoch hebelten die Täter das Gitter zum Treppenhaus des Bahnhofes auf und gelangten so zu einer der beiden Kiosk-Eingangstüren. Auch die hebelten die Unbekannten auf. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell