Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Bahnhof/Schild beschädigt

Coesfeld (ots)

Noch ist nicht klar, wer am Wendehammer des Holtwicker Banhofs ein Schild beschädigt hat. Auch der Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt. Vielleicht haben Zeugen etwas gesehen. Die Polizei hat den Vorfall am Samstag (25.4.20, 10.28 Uhr) aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass ein Bus oder Lkw den Schaden am Verkehrszeichen 267 (Einfahrt verboten) verursacht hat. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02541-14-0 bei der Polizei in Coesfeld melden.

