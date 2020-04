Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Grüner Weg

Pedelec aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Aufbrechen einer verschlossenen Garagentür gelangten Unbekannte in den Besitz von zwei hochwertigen Pedelec. In der Nacht zum Montag brachen sie eine Nebeneingangstür zur Garage auf. Aus dem Inneren wurden die beiden Pedelec gestohlen. In einem weiteren gleichgelagerten Fall an der Oststraße wurde ebenfalls eine Nebeneingangstür aufgebrochen. Hier wurde nichts gestohlen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

