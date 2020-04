Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Appell des Landrates zum Maifeiertag: Kontaktverbot strikt einhalten

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Presseerklärung des Kreises und der Polizei Coesfeld:

Fast sechs Wochen unter der Bürde der Coronaschutzverordnung liegen hinter der Bevölkerung des Kreises Coesfeld. Ob nun die Sorge um die eigene Gesundheit, der fehlende Kontakt zu Freunden und Angehörigen, die wegfallenden Besuchsmöglichkeiten von Familienangehörigen im Krankenhaus oder Altenheim, die Trauer um liebe Menschen, aber auch große finanzielle Sorgen und Existenzängste - die Bürgerinnen und Bürger sind in einem sehr unterschiedlichen Maß betroffen.

"Generell wird es wohl niemanden geben, auf den sich die Krankheit Covid-19 nicht in irgendeiner Form auswirkt", betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Bislang sind die Rückmeldungen der Ordnungsämter und der Polizei überwiegend positiv, was die Einhaltung der Regeln betrifft. Sorgen bereitet nun das lange Wochenende, beginnend mit dem Tag der Arbeit am kommenden Freitag (1. Mai 2020). Dieser wird traditionell zu Ausflügen und Treffen im Freundeskreis genutzt - und viele hatten gehofft, dass solche Veranstaltungen rund um den 1. Mai wieder möglich wären.

Diese Hoffnung ist leider nicht erfüllt worden. Auch über das Wochenende hinaus kommt es zu keiner Lockerung der Auflagen in Bezug auf das Kontaktverbot. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr appelliert nun an die Bevölkerung: "Bitte halten Sie sich auch in den kommenden Tagen strikt an das Kontaktverbot - in der Hoffnung, dass es in der Folge zu weiteren Lockerungen kommen kann."

Die Sicherheitsdienste und Ordnungsämter der Städte und Gemeinden werden insbesondere an den bekannten Treffpunkten in ihrem Bereich gezielte Kontrollen durchführen - und festgestellte Verstöße konsequent ahnden. Die Polizei wird sie im erforderlichen Umfang dabei unterstützen. "Auch Treffen im häuslichen Bereich sollten auf den engsten Kreis beschränkt sein - nur so können wir alle die Corona-Pandemie weiter verlangsamen und Risikogruppen wirksam schützen", betont der Landrat - und ergänzt: "Ziehen Sie mit uns an einem Strang!"

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell