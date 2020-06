Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Zierolshofen - Polizei sucht Zeugen nach illegaler Abfallentsorgung

Kehl, Zierolshofen (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Rheinau sind nach einer illegalen Abfallentsorgung am Mittwochnachmittag auf der K 5364, circa zwanzig Meter nach dem Ortseingang in Richtung Linx, auf der Suche nach Zeugen. Im Bereich der dortigen ehemaligen Deponie hat ein bislang Unbekannter aus einem älteren blauen Kastenwagen heraus zwei Plastikstoßstangen, eine Mikrowelle, eine Lampe sowie zwei Autoreifen ausgeladen und am Straßenrand abgelegt. Ein Zeuge hatte sich in diesem Zusammenhang ein Kennzeichen mit Emmendinger Zulassung notiert, welches derzeit allerdings nicht ausgegeben ist. Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07844 91149-0 an die Ermittler des Polizeipostens Rheinau.

