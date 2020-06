Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Brand

Willstätt (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einer Firma in der Industriestraße rief am Donnerstag gegen 12.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Polizeipostens Appenweier auf den Plan. Der Brand dürfte nach bisherigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt an einer Maschine verursacht worden sein. Das Feuer wurde durch die betriebsinterne Löschanlage gelöscht. Über den entstandenen Sachschaden liegen keine Erkenntnisse vor. Verletzt wurde niemand.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell