Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Dreister Trickdiebstahl, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Nach einem Trickdiebstahl in der Rheinstraße am Donnerstagnachmittag, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach der Verdächtigen und möglichen Zeugen. Gegen 17.15 Uhr war einem Mann in einem dortigen Supermarkt die Geldbörse gestohlen worden. Eine noch unbekannte, etwa 45 bis 50 Jahre alte Frau, verwickelte einen 70-jährigen Kunden in ein Gespräch und entfernte sich mit seinem Einkaufswagen. Nachdem der Senior diesen einige Gänge weiter wieder fand, musste er feststellen, dass die in einer Einkaufstasche befindliche Geldbörse fehlte. Die Diebin trug eine schwarze Hose und eine graue Jacke, war etwa 160 cm groß und hatte mittellange, leicht rötliche Haare. Hinweise zu der Gesuchten werden beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegengenommen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Einkaufstaschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell