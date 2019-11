Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe

A 5 - Pkw-Fahrer nach Unfall mit zwei beteiligten Lkws flüchtig - Zeugen gesucht

Karlsruhe / A 5 (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Montagmorgen einen Unfall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe. Der 72-jährige Fahrer eines Daimler Sattelzugs war gegen 05.55 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 5 zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Mitte unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte sei der bislang unbekannter Pkw-Fahrer zunächst links an dem Sattelzug vorbeigefahren und plötzlich vor dem Sattelzug auf den rechten Fahrstreifen gewechselt, um dann im Anschluss über die durchgezogene Linie nach rechts in die Ausfahrt zu fahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern musste der 72-Jährige stark abbremsen. Der nachfolgende 60-jährige Sattelzugfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Sattelzug des 72-Jährigen auf. Hierbei wurde der 60-jährige leicht verletzt und durch hinzugeeilte Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der an den Sattelzügen entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 34.000 Euro. Die Sperrmaßnahmen dauerten bis gegen 09.45 Uhr an. In der Zeit zwischen 08.38 Uhr und 09.27 Uhr wurde der daraus resultierende Staubereich hinsichtlich der Bildung der erforderlichen Rettungsgasse mittels eines zivilen Videofahrzeugs überwacht. Auf einer Strecke von etwa zwölf Kilometern wurde durch 68 Pkw- und 43 Lkw-Fahrer keine vorschriftsmäßige Rettungsgasse gebildet. Drei Lkw-Fahrer verstießen gegen das bestehende Überholverbot und ein Pkw-Fahrer benutzte sein Mobiltelefon. Das zu erwartende Bußgeld beziffert sich somit auf etwa 26.000 Euro.

Wer Hinweise auf den unfallverursachenden Pkw geben kann sowie der Fahrer eines weißen Kleintransporters, der nach dem Unfall mit einem der Lkw-Fahrer gesprochen hat, wird gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell