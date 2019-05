Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 24. Mai 2019

1. Schwächere Verkehrsteilnehmer: Polizei kontrolliert Fahrradfahrer - Offenbach

(aa) Beamte des 1. Polizeireviers, der Verkehrsdirektion und die Kollegen der Stadtpolizei hatten am Donnerstagvormittag ihr Augenmerk auf die Fahrradfahrer im Bereich Marktplatz gelenkt; zwischen 8.30 und 11.30 Uhr überprüften die Polizisten 82 Radler und stellten 38 Verstöße fest. Polizeioberkommissarin Anna Harthauß sagte: "Wir haben gezielt die Fahrradfahrer kontrolliert, die von ihrem Handy abgelenkt waren, auf dem Gehweg radelten oder entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren. Darüber hinaus haben wir die Bikes auf Mängel überprüft." Bei über 20 Fahrradfahrern beließen es die Beamten bei einer mündlichen Verwarnung. Härter traf es dagegen einen 42-Jährigen, der noch einen offenen Haftbefehl zu begleichen hatte und zudem Drogen mitführte; auf ihn kommt nun ein neues Strafverfahren zu. Oberkommissarin Harthauß betonte: "Unser Fokus lag auf der Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Positiv war allerdings auch, dass unter den überprüften Fahrrädern offensichtlich keins gestohlen war."

2. Opel-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt - Neu-Isenburg/Zeppelinheim

(fg) Eine 57-Jährige aus Egelsbach wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3262 am Donnerstagmittag schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau in ihrem schwarzen Opel Astra gegen 12.20 Uhr aus Zeppelinheim kommend in Richtung Buchschlag unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von ihrer Fahrspur abkam und mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen zusammenstieß. Der 66-jährige Fahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Der Opel prallte seitlich in die Fahrerseite des Lastkraftwagens. Der 62 Jahre alte Lenker eines Ford Focus, der ebenfalls in Richtung Zeppelinheim fuhr, wich nach rechts aus und stieß gegen die Leitplanke. Die Opel-Insassin war in ihrem Auto eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Während der Rettungsmaßnahmen war die Landesstraße in beide Richtungen bis 14 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

1. Geldautomat gesprengt - Schlüchtern

(fg) Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, nachdem Unbekannte am frühen Freitagmorgen den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Obertorstraße aufgesprengt hatten. Anwohner, die durch den lauten Knall aufmerksam geworden sind, alarmierten die Polizei gegen 2.50 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter ein Gasgemisch in den Geldautomaten eingeleitet und dieses entzündet. Der entstandene Sachschaden kann augenblicklich nicht beziffert werden. Zeugen gaben an, dass ein dunkles Fahrzeug vom Tatort davongefahren sei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung war nebst zahlreicher Streifen der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 24.05.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

