POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommmissariat Vechta für den Zeitraum vom Samstag (26.10.2019) bis Sonntag (27.10.2019)

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 26.10.2019, im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 13:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Gutenbergstraße in Vechta stehenden Pkw Audi A4 Avant. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Der Schaden am Audi beträgt etwa 1.000,- Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 26.10.2019, 23:19 Uhr, wurde auf dem Visbeker Damm in Vechta ein Pkw Opel Vectra mit bulgarischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Der Pkw wurde von einem 37-jährigen, der in Werlte wohnhaft ist, geführt. Eine Überprüfung ergab, dass für das Fahrzeug keine Versicherung bestand. Die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 26.10.2019, 11:20 Uhr, musste ein 51-jähriger Steinfelder seinen Pkw Mazda MX5 auf der Straße Wintermarsch in Vechta verkehrsbedingt vor einer Lichtzeichenanlage anhalten. Ein ihm nachfolgender 81-jähriger Vechtaer erkannte die Situation zu spät. Er fuhr mit seinem Pkw Mercedes auf. Durch die Aufprallwucht wurde der Steinfelder leicht verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Sachschäden an den Fahrzeugen waren gering.

